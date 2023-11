Bebedeira termina em morte na Fazendinha

Crime ocorreu na noite de sábado, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Já foi preso pela Polícia Militar um dos suspeitos de participação em um homicídio ocorrido durante uma bebedeira entre amigos, na noite deste sábado (18), em uma região periférica do Bairro da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

O caso aconteceu por volta de 21h30, numa área de pontes da Rua Santa Terezinha. Messias da Silva Queiroz, de 25 anos, já estava sem vida quando foi encontrado pelo socorro médico, caído na entrada da casa onde morava.

O crime teria sido motivado por um desentendimento entre a vítima e Wesley Nunes Ribeiro, apontado como pivô da discussão que resultou na morte de Messias.

Testemunhas contaram à polícia que após a confusão entre eles, Wesley teria feito uma ligação e dito: “Pai, venha aqui resolver uma situação pra mim”. Cerca de meia hora depois, um homem se aproximou do grupo de amigos e matou Messias com uma facada no tórax, depois fugiu numa motocicleta.

Testemunhas também disseram que, momentos antes do crime, Wesley teria puxado o cabelo de uma das pessoas do grupo, por ter brigado com sua esposa. Isto teria gerado o desentendimento.