Bichos de estimação e até uma galinha ‘curtem’ o Halloween dos Pets

Por CAROLINA MACHADO

Uma programação diferente marcou esta terça-feira (14) no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. Animais de estimação, como cães e até mesmo uma galinha estiveram fantasiados numa programação voltada para os pets e seus tutores, o Hallowpet. O evento aconteceu CEU das Artes Zona Sul e foi realizado pela Prefeitura de Macapá.

O advogado Wendson Aguiar é tutor da Malévola, uma cadela da raça pincher, que tem 5 meses. Para ele, a ideia ajuda muito a reforçar o vínculo entre tutores e seus bichinhos de estimação.

“É uma ideia diferente e muito louvável porque os pets precisam desse momento de descontração e alegria. Assim como a gente, eles também sofrem com esse corre-corre da nossa rotina diária. Então, é um momento de lazer para eles se distraírem e reforçar o nosso vínculo com eles”, afirmou.

O profissional de educação física Henrique Pinheiro levou para a festa a Pipita, sua cadela da raça yorkshire, de quem cuida há 10 anos. Ele conta que aderiu à ideia de participação em eventos para pets há bastante tempo. Dessa vez não foi diferente.

“Colocamos uma fantasia de Mulher Maravilha e a trouxemos pra cá. Está sendo muito divertido tanto para nós quanto para ela, que curte esses momentos. Isso é de muita importância porque os animais também são uma vida e merecem todo o nosso cuidado e carinho”, declarou.

A babá de pet Taíse Amanajás levou para o evento uma galinha, a Loló, que tem 11 meses. Taíse relata que cria a ave desde quando o animal nasceu. Para ela, a Loló faz parte da família e, por isso, fez questão de fantasiá-la e levá-la ao halloween.

“É o meu xodó, é como se fosse uma filha. Todos os dias antes de eu sair para trabalhar, eu levo ela pra passear. Quando vou trabalhar, deixo a comida dela e ela fica dentro de casa, porque tenho gato e cachorro, mas ela convive bem com eles. Sempre gostei muito de animais e pra mim tanto faz se é uma galinha ou um bode. Então por ser mais um pet que eu tenho, resolvi trazê-la para esse evento”, relatou.

O secretário de Vigilância em Saúde do Município, Gilmar Domingues, explicou que o evento faz parte da política de saúde e bem-estar animal. A programação contou com distribuições de brindes, exposição dos serviços oferecidos pelo hospital veterinário, exposições e concurso da melhor fantasia.

“Estamos aproveitando o mês de novembro para que possamos proporcionar aos tutores e seus pets um momento de alegria com os seus bichinhos. Além disso, estamos mostrando também que existem outras formas de cuidar dos animais. Então como ainda estamos no período de halloween, fizemos o evento com esta temática”, explicou o secretário.