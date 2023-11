Bombeiros combatem média de 7 queimadas por dia no Amapá

Segundo o governo do estado, nos últimos 90 dias foram registrados e combatidos 650 focos de incêndios.

Da REDAÇÃO

O Corpo de Bombeiros do Amapá tem combatido uma média de 7 incêndios em vegetações por dia durante a estiagem, divulgou hoje a coordenação da operação Amapá Verde – que combate queimadas.

Segundo os dados, nos últimos 90 dias de operação, foram registrados e combatidos 653 focos de queimadas na capital, o interior e região metropolitana.

Além disso, até esta terça-feira, 14, segundo os dados computados diariamente pela coordenação, 177 focos foram prevenidos e 153 áreas são monitoradas, em trabalho de campo e de modo remoto.

Ainda de acordo com a coordenação, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há um crescimento de cerca de 120% dos registros de focos de incêndio em comparação ao mesmo período do ano passado.

A operação Amapá Verde segue até o dia 6 de dezembro, com efetivo total de 600 militares, divididos em bases avançadas nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Itaubal, Laranjal e Vitória do Jari. As estruturas são estrategicamente montadas para atender todo o estado.