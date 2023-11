Butão e Omã decidem Copa do Mundo Marcílio Dias em Macapá

Competição amadora chega a sua decisão com excelente média de público.

Por JONHWENE SILVA

Com a praça lotada por mais de 5 mil pessoas, segundo a organização, a Copa do Mundo Marcílio Dias, uma das principais competições do futebol amador do estado, definiu os finalistas de 2023.

As semifinais ocorreram na noite de ontem (28), na arena do Campo Turíbio Guimarães, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá. As seleções de Butão e Omã se classificaram para a grande final, que ocorrerá na próxima sexta-feira, 1º de dezembro.

No primeiro confronto das semifinais, Butão e Estados Unidos fizeram um jogo marcado por muitas divididas no meio-campo. A partida ganhou ares de drama porque até metade da segunda etapa ninguém havia marcado. Porém, no finalzinho do tempo regulamentar, Duda, após o escanteio, fez de cabeça o gol da classificação de Butão.

No segundo jogo, muito equilíbrio do início ao fim. Palau e Omã fizeram o que muitos chamavam de “final antecipada”. No tempo normal, a partida terminou com o emocionante placar de 2 a 2. Nas penalidades, os jogadores de Omã foram mais eficientes e se garantiram na decisão.

“A competição chega a sua decisão com recorde de público. Diariamente, nos dias de jogos, passavam por aqui cerca de 1 mil pessoas. Assistindo ao jogo ou se alimentando na praça. Ou seja, a Copa fomenta a economia e movimenta o bairro”, afirmou Costa Filho, que organiza o certame.

A 59ª Copa do Mundo Marcílio Dias iniciou com 64 times e irá distribuir em premiação, R$ 25 mil ao campeão, e R$ 15 vice.