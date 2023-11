Cantora gospel Midian Lima se apresenta hoje no Anfiteatro da Fortaleza

O evento tem como objetivo proporcionar um espaço de lazer, principalmente para o público de jovens cristãos, além de exaltar a fé.

Por CAROLINA MACHADO

O Dia do Evangélico, comemorado em 30 de novembro, será marcado em Macapá por louvores no anfiteatro da Fortaleza São José de Macapá.

Durante o evento, denominado Louvorzão Amapá, onze atrações irão se apresentar em uma programação que inicia às 17h. Uma delas é a pastora cantora nacional Midian Lima, a atração principal deste último dia de festival, que iniciou quarta-feira (29). A entrada no evento é gratuita.

O Louvorzão é promovido pelo Instituto Baluarte, entidade criada com o objetivo de incentivar a cultura no Amapá. De acordo com o presidente da instituição, Jader Seabra, a cantora é bastante esperada pelo público evangélico do Amapá.

“Ela é uma pastora e cantora que está em alta a nível nacional e vem fazendo várias turnês pelo Brasil. Essa é a primeira vez dela aqui no Amapá e é um show bastante esperado pelo público evangélico. Por tudo isso, nós acreditamos que hoje vá ser recorde de público”, estimou.

Para Seabra, a expectativa é que o evento atraia aproximadamente 20 mil pessoas. “Esse festival é realizado em outros estados e esta é a primeira vez que acontece aqui em Macapá. E hoje estamos com a expectativa de público de mais de 20 mil pessoas e queremos isso: mostrar o trabalho de todos os artistas locais”, afirmou.

Além do Instituto Baluarte, o evento conta com o apoio do Governo do Amapá e do deputado estadual Kaká Barbosa.

Programação

17h – Banda Christ Forever

17h15 – Banda Raio de Luz

17h30 – Ministério de Louvor em Liberdade

17h45 – Banda Nossa Voz

18h – Banda Forró Santo

18h30 – Banda Sou Praise

18h45 – Banda Hope

19h – Denis Albuquerque

19h15 – Banda Ecleziasthe

19h30 – Banda Primeira Essência

19h45 – Banda Palavra Viva

21h30 – Show nacional Midian Lima