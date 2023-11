Carro francês clonado é apreendido em Oiapoque

Segundo a PRF, motorista estava embriagado e dirigindo em alta velocidade.

Da REDAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta quarta-feira (8), um veículo clonado de origem da Guiana Francesa, na fronteira com Oiapoque (AP), a 590 km de Macapá.

A identificação foi possível com o apoio do da polícia francesa e do Centro de Cooperação Policial de Saint-Georges de L’Oyapock (CPP), do qual a PRF faz parte.

O carro foi apreendido na madrugada do último domingo (5), quando a polícia percebeu que o condutor, brasileiro, estava embriagado e transitando em alta velocidade. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso.

Ao analisar o veículo, os policiais perceberam que os elementos de identificação não correspondiam aos registros do banco de dados, foi quando a adulteração de placa foi descoberta.