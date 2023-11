Casal de traficantes é preso em Santana

Ação se baseou em uma denúncia anônima que levou a polícia até os infratores

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma denúncia anônima levou o Grupo Tático Aéreo (GTA) até um casal que vendia crack numa periferia de Santana, município a 17 km de Macapá. A ação ocorreu nesta terça-feira (28), no Bairro Provedor II.

Os policiais realizavam o patrulhamento da Operação Hórus e Paz, quando receberam a denúncia. A área da Travessa 26 é considerada pelas forças de segurança um ponto de intensa comercialização de drogas e de pessoas que transitam com armas.

Ao chegar no local, os policiais avistaram uma mulher, que correu para dentro de uma casa e se desvencilhou de um pacote. No interior do imóvel estava um homem, que junto com a mulher tentou fugir. Quando o casal foi preso, ele assumiu a posse da droga.

Com Josimar Vieira Gonçalves e Daiana da Silva Souza, o GTA encontrou 85 pacotes de crack, além de um pacote grande, com o mesmo tipo de droga.

O casal foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.