Casal que perdeu casa e local de trabalho também enfrenta o câncer

Empresários do ramo de eventos perderam o lar e boa parte do material de trabalho durante incêndio. Jacilene precisará viajar em janeiro para tratar a doença

Por CAROLINA MACHADO

O casal de empresários José Roberto Gomes e Jacilene Cláudia, donos do imóvel que pegou fogo na madrugada da última segunda-feira (20), em Macapá, vive momentos difíceis. O local, além de ser a casa em que viviam, era também sede do empreendimento familiar que trabalha com eventos. O prejuízo foi mais um capítulo desafiador na vida de Jacilene, que é paciente oncológica.

“A nossa vida agora está de pernas pro ar. Hoje que a gente foi raciocinar direito e começar a pensar em como vamos fazer para recomeçar a nossa vida. Ficamos muito desesperados, perdemos tudo em minutos”, relatou José Roberto.

Segundo ele, o fogo consumiu tudo de dentro da casa, como cama e eletrodomésticos, assim como do empreendimento, como copos, taças, mesas, impressoras.

“Trabalhamos com produção de open bar para eventos particulares e buffets e isso aconteceu justo nesse período de fim de ano, quando eles se intensificam mais. Só não perdemos tudo porque no dia do incêndio estávamos em um evento e tinha material nosso lá”, lamentou.

Jacilene, de 33 anos, tem câncer desde 2017 no mediastino, uma área localizada entre o pulmão e o coração, e terá que viajar em janeiro de 2024 para Barretos (SP), onde dará sequência ao tratamento.

“Já passamos um ano em Barretos, onde ela fez transplante de medula e retornamos para Macapá em 2019, e desde então ela só faz acompanhamento a cada seis meses em Barretos. Então, em janeiro ela terá de ir novamente para lá”, contou José Roberto.

Diante da situação, a família organizou uma vaquinha solidária para arrecadar recursos para a compra de materiais. O casal já tinha eventos marcados para dezembro e pretende cumpri-los para recomeçar a vida.

“Já temos eventos marcados para o fim do ano. E precisamos trabalhar nesses eventos para recomeçar a nossa vida. Então quem puder nos ajudar com algum valor para que possamos comprar o nosso material de trabalho, ficaremos imensamente agradecidos”, afirmou José Roberto.

Para doar algum valor, foi disponibilizado o Pix: 96991716491 Jacilene Cláudia da Silva dos Santos (Mercado Pago).