Casal simulou golpe para não pagar empréstimo e cartão de crédito, diz polícia

Um casal de Macapá foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá por estelionato virtual. O homem e a mulher, que não tiveram nomes e nem idades divulgadas pelas autoridades, teria simulado serem vítimas de um golpe na internet para não pagar o empréstimo bancário e nem as compras feitas com cartão de crédito deles.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER).

De acordo com a delegada Áurea Uchôa, titular da DR-CCIBER, a mulher registrou um boletim de ocorrência contando que compras e um empréstimo teriam sido feitos em nome dela através do golpe virtual.

Ela alegou que criminosos teriam invadido a sua conta bancária e realizado as operações, utilizando seus dados pessoais para criação de um cartão virtual. Entretanto, no decorrer das investigações, a polícia descobriu que ela inventou a história com a finalidade de não pagar a conta.

“Os elementos probatórios demostraram que não houve, de fato, uma invasão bancária, ou seja, o casal simulou a invasão e foi indiciado pela prática do crime de estelionato virtual. A mulher, que comunicou o fato e registrou o boletim de ocorrência mesmo tendo ciência que o crime não ocorreu, também foi indiciada por falsa comunicação de crime”, acrescentou a delegada.

Ela explicou ainda, que casos de movimentação bancária possuem um rastro de registros de acesso, o que permite à Polícia Civil averiguar a origem das operações financeiras.

“Logo, tentar simular uma invasão bancária a fim de não pagar as dívidas contraídas é crime. Além disso, a pessoa que registra um boletim de ocorrência mesmo sabendo que não há crime, também será responsabilizada”, reforçou.

O casal irá responder em liberdade.