Clécio confirma transporte gratuito para estudantes do Enem

Medida valerá para os dois domingos da realização do exame nas rotas municipais e intermunicipais da região metropolitana

Por REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luis (SDD), anunciou na tarde desta sexta-feira (3), que haverá transporte coletivo gratuito para os estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro.

A medida deve beneficiar cerca de 7,5 mil pessoas que irão prestar o exame e foi oficializada em decreto assinado pelo chefe do executivo estadual.

A gratuidade foi viabilizada através de parceria do Estado com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (Setap) e valerá, das 7h às 21h, para os ônibus das rotas municipais e intermunicipais entre Macapá, Santana e Mazagão.

O anúncio foi feito por Clécio durante a abertura do “Aulão da Central do Enem, durante a tarde.

“Nós queremos com isso que tudo mundo vá fazer a sua prova do Enem e se sair muito bem. Aliás, eu quero aqui aproveitar também pra desejar muito sucesso, boa sorte. Que Deus abençoe todo mundo que vai fazer essa prova. Sucesso!”, disse o governador.