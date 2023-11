CNJ diz a Josenildo que desembargador será processado por fala contra autistas

Caso ocorreu em maio. Deputado federal do Amapá fez queixa contra o magistrado no conselho

Por SELES NAFES

O deputado federal Josenildo Abrantes (PDT-AP) foi comunicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de que um processo foi instaurado contra o desembargador do Maranhão que fez uma fala considerada preconceituosa contra pais de pessoas autistas. O caso ocorreu em maio e foi levado ao conselho pelo parlamentar do Amapá.

Durante sessão no Tribunal do Maranhão, no dia 17 de maio, o desembargador disse que pais de filhos “com problemas” não deveriam participar de concursos para serem juízes, referindo-se a um magistrado local que havia informado a corte que precisava cuidar do filho diagnosticado com autismo.

O deputado integra as frentes de Proteção às Pessoas com Espectro Autista e Pessoas com Deficiência. Na época, ele lançou uma nota de repúdio e registrou queixa contra o desembargador.

Esta semana, o amapaense recebeu a resposta do CNJ sobre o procedimento disciplinar aberto. Josenildo Abrantes quer que o desembargador seja punido administrativamente.

“Recebi a notícia confiante e esperançoso na Justiça. Atos preconceituosos como estes, não podem ficar impunes”, observou.

“A inclusão e o respeito às diferenças são valores fundamentais que devem reger qualquer instituição e, principalmente, o Poder Judiciário. Esperamos que este episódio lamentável seja tratado com a seriedade e a urgência que merece”.