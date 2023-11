Cobrança por celular termina em facada e morte

Crime ocorreu nesta tarde de quinta-feira (23), no Bairro Nova Esperança, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Bruno Gustavo Castro Queiroz foi assassinado com uma facada no peito na tarde de hoje (23) no Bairro Nova Esperança, zona sul de Macapá. O homicídio ocorreu em frente a casa da ex-esposa dele, localizada na Rua Minas Gerais.

O autor do crime teria sido um ‘boqueiro’ – funcionário do tráfico dono de boca de fumo – da região, conhecido como Bi.

Há duas hipóteses de motivação para o crime. Na primeira delas, segundo o delegado Walter Ferreira, testemunhas disseram que o suspeito chegou ao local perguntando a Bruno por um celular, e, após um breve diálogo, distraiu a vítima, que foi esfaqueada sem chance de defesa.

“Segundo nos foi relatado, ele foi insistentemente cobrando o celular, pedindo para a vítima entregar o celular e a vítima dizia que não estava com o celular. Em determinado momento, o autor entregou o próprio celular para a vítima e falou: ‘olha, liga aí para a tua esposa trazer o teu celular’. A vítima pegou o telefone e quando baixou a cabeça para fazer alguma ligação, recebeu uma facada no peito”, narrou o delegado.

A segunda hipótese, foi apurada pela PM do Amapá. Segundo o sargento Otávio, do 6º Batalhão, assassino e vítima já tinham uma rixa, motivada por rumores de que a vítima já teria delatado o acusado à polícia sobre venda de drogas.

Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido preso.