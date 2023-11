Colombiano morre afogado no Rio Amazonas

Tragédia ocorreu no Balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O corpo de um idoso de nacionalidade colombiana foi encontrado nesta segunda-feira (6), após algumas horas de buscas pelo Corpo de Bombeiros do Amapá na orla do rio Amazonas. O homem tinha 60 anos e se chamava Dagoberto Piedrahita Montoya, de 60 anos.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a vítima nadava no Balneário de Fazendinha, por volta de 11h, quando despareceu no Rio Amazonas.

O resgate chegou rapidamente ao local, mas somente por volta de 15h30 localizou o idoso, já sem vida.

A Polícia Técnica removeu o corpo de Montoya.