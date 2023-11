Com unidade no centro comercial, Hemoap busca aumentar doações de sangue

Até 7 de dezembro, a carreta itinerante permanece estacionada ao lado do Teatro das Bacabeiras, Centro de Macapá, de 7h30 às 11h30.

Por IAGO FONSECA

Quem passa pelo Centro Comercial de Macapá pode doar sangue para ajudar a abastecer os estoques de fim de ano do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) e salvar vidas.

Até 7 de dezembro, a carreta itinerante permanece estacionada ao lado do Teatro das Bacabeiras, na Avenida Mário Cruz, entre as Ruas São José e Cândido Mendes, para atender a população das 7h30 às 11h30.

Pela primeira vez, o aprendiz administrativo Caio Ferreira, de 21 anos, foi realizar a doação e se preparou para o ato de solidariedade com alimentação reforçada e descanso. Para ele, é necessário que existam mais ações itinerantes nos bairros de Macapá para adesão da população.

“Fico feliz e grato por estar saudável e poder contribuir. Sempre tive esse sonho e acho que é uma atitude muito importante para salvar vidas e também exercer a cidadania”, revelou o jovem.

A campanha “O Comércio Salva Vidas” é uma parceria entre o governo estadual, através do Hemoap, com a Fecomércio e a Associação Comercial e Industrial do Amapá (Acia). A meta do órgão é conseguir até 30 doadores por dia durante a ação, entre empresários, colaboradores e clientes que passam pelo centro comercial da capital.

“Faço com muito amor e no período natalino é o melhor presente que eu daria a alguém que precisa do meu sangue, é muito gratificante poder contribuir com alguém que está precisando. É importante que os empresários doem e sensibilizem seus colaboradores também, esse ato de amor marca nossa memória e nós faz lembrar que um dia podemos precisar do sangue de alguém”, afirmou o empresário do ramo de eletrodomésticos, Edevaldo Oliveira, que doa há 25 anos.

O instituto coleta e armazena as doações em um banco de sangue que abastece hospitais públicos e privados do Estado. O material é utilizado em pacientes que passam por procedimentos médicos, vítimas de acidentes e pessoas que necessitam de transfusão em cirurgias. Uma bolsa de sangue pode suprir a necessidade de até quatro pessoas, segundo o órgão.

“Nesse período de fim de ano, o número de doações cai bastante. Muitos dos doadores deixam de doar por estarem de férias ou viajando, então precisamos fazer um movimento maior para manter o estoque em nível adequado”, afirmou Elmira Monteiro, chefe do serviço de captação de doadores do Hemoap.

Uma ação conjunta com o Sesc e o Senac ocorrerá na quinta-feira (23). Serviços de embelezamento de sobrancelhas, massagem, aferição de pressão arterial e teste de glicemia serão disponibilizados para atrair pessoas que queiram doar.

“Tanto funcionários quanto empresários e a população que vem fazer compras podem doar. As empresas que aderirem a campanha podem liberar seus funcionários para fazer a doação e ele garante o direito a um dia de dispensa após comprovar o comparecimento”, explicou Julierme Souza, assessor jurídico da Fecomércio.

Quem pode doar

Para doar a pessoa passa por um processo de triagem para definir a aptidão e condições de saúde. O doador precisa pesar mais de 50 kg, ter idade entre 16 a 69 anos, e não ter apresentado sintomas gripais nos últimos 14 dias, bem como não ter positivado para covid-19 nos últimos 10 dias.

É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência ou cartão do SUS. O intervalo entre doações para mulheres é de 90 dias, já para homens são 60 dias.