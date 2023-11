Começa na sexta-feira o 1º Festival do Açaí

Evento será uma feira de negócios e entretenimento que começa na sexta, 10

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Começa na próxima sexta-feira (10), no município de Mazagão, o 1º Festival do Açaí. O evento será uma feira de negócios e entretenimento, realizada pela prefeitura e apoiada pelo governo do Estado.

O extrativismo do açaí é a principal atividade econômica do município, que fica a pouco mais de 40 km de Macapá por via terrestre (sede administrativa), mas que tem uma gigantesca região ribeirinha, como o Vila Nova. Mazagão também é o palco de outro evento grande, a Festa de São Tiago, que ocorre sempre em julho.

No entanto, é o açaí que mais movimenta a economia local. A estimativa é de que gere mais de R$ 1 milhão por ano.

A organização do evento espera a presença maciça de visitantes de todo o Estado. A ideia é fixar a feira no calendário municipal, com a meta de estimular a gastronomia local do açaí e o turismo, e ainda promover atividade econômica para a hotelaria e outros serviços.

“Esse festival do açaí vai fomentar toda a cadeia do açaí, desde a produção, da distribuição fluvial, do transporte, da logística, da fabricação, das roçadeiras, tudo que envolve a produção do açaí. Hoje, Mazagão, junto com as ilhas do Pará, é um corredor do açaí, escoando para Santana e Macapá, ou seja, temos uma possibilidade grande de fortalecer essa economia”, explica o prefeito de Mazagão, Dudão Costa (UB).

Os estandes irão expor toda a cadeia do açaí, valorizando também os profissionais como coletores e os plantadores.

O entretenimento está sendo organizado pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), que já confirmou atrações como Finéias Nelluty, Rogério e Cia, e Arthur Lorran. A prefeitura ainda divulgará a lista completa de artistas.

No total, serão três dias de evento.