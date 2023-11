Comitiva do governo federal avalia impactos da seca em Tartarugalzinho

Ministro se reuniu com quatro prefeitos

Da REDAÇÃO

Os impactos da seca em Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, foram avaliados neste domingo (19) por uma comitiva do governo federal e prefeitos de quatro municípios. A comitiva conferiu o nível alarmante do rio Tartarugalzinho, que quase desapareceu na orla do município, o primeiro a decretar situação de emergência, ainda em outubro.

No grupo estavam o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, o diretor do Centro Nacional de Riscos e Desastres, Armin Braun; os prefeitos Bruno Mineiro (Tartarugalzinho), Reinaldo (Calçoene), Bessa (Porto Grande) e Carlos Sampaio (Amapá).

O ministro e os prefeitos discutiram estratégias colaborativas diante da situação emergencial, e definiram os próximos passos a serem tomados para auxiliar as atividades de pesca e pecuária, que foram duramente atingidas com a seca. A reunião ocorreu na Câmara Municipal de Tartarugalzinho.

O ministro informou que o governo federal está engajado de forma direta, destinando recursos e oferecendo ajuda humanitária, como o envio de 4 mil cestas básicas, água mineral e a locação de caminhões pipa adicionais para suprir as necessidades mais urgentes da população afetada pela estiagem.

Em outubro, Bruno Mineiro foi a Brasília e conseguiu a liberação de um auxílio emergencial para mais de 1 mil pescadores da região. O benefício, superior a R$ 2 mil, será pago em uma parcela.