Chegamos a Cantares 4, onde a esposa faz uma descrição do marido

Nenhum casal se casa com planos de se divorciar. Quando vem o rompimento, muitas vezes provocado por uma vida de traições e abusos, a impressão é de que a escolha da pessoa foi errada. Veja a descrição que a esposa faz do marido em Cantares 5 e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!