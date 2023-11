Condenado a mais de 20 anos por roubo e tráfico é preso no interior

Tedy Valdo dos Anjos Rodrigues, o Ted, de 35 anos, foi localizado a 100 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem condenado a mais de 20 anos de cadeia pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas foi preso no interior do Amapá pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil.

Tedy Valdo dos Anjos Rodrigues, o Ted, de 35 anos, foi localizado no município de Itaubal do Piririm, a 100 km de Macapá, após levantamento de informações do Serviço de Inteligência. A prisão foi feita na quarta-feira (8). De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, Ted estava na condição de foragido do Iapen.

“Esse indivíduo tem passagem no Iapen desde o ano de 2006 e possui mais de 20 anos de pena a cumprir pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Através do trabalho de inteligência, conseguimos localizar e prender mais um foragido, tirando-o do meio social”, reforçou o delegado.

Na audiência de custódia a Justiça confirmou o cumprimento da pena em regime fechado e Ted foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).