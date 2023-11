Confronto com soldados do crime organizado termina com 1 morto

Tiroteio ocorreu após denúncia à Ficco. Local funcionava como base do crime organizado na zona norte de Macapá.

Um jovem suspeito morreu após trocas de tiros entre policiais e soldados que tomavam conta de uma base do crime organizado na zona norte de Macapá. O conflito ocorreu na noite de segunda-feira (6), por volta de 21h, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) recebeu uma denúncia por telefone sobre traficantes armados que estariam amedrontando moradores no final da Avenida Olinda, numa área de invasão.

Com reforço de militares do 2º Batalhão, uma equipe Ficco se deslocou ao local, que é de difícil acesso. Ao chegar em frente a residência apontada na denúncia, os policiais tentaram abordar os suspeitos, mas foram recebidos a tiros. Após se abrigar, os policiais revidaram, ocasionando um primeiro confronto, do qual os criminosos conseguiram escapar por uma área de mata.

Os policiais foram atrás e encontraram com um dos infratores que havia ficado para trás. Houve novo confronto, mas desta vez o criminoso foi atingido. Uma equipe do Samu ainda foi ao local, mas não havia mais nada a ser feito.

A Polícia Científica periciou a cena do confronto e fez a remoção do cadáver do suspeito, identificado como Cristian Brenner Viana dos Santos, 18 anos.

Uma busca domiciliar no interior da residência onde os bandidos estavam inicialmente comprovou que o local se tratava de uma espécie de base do crime organizado. Lá, os policiais encontraram papelotes de drogas, balanças de precisão e material para embalagem, dinheiro, radiocomunicadores, celulares, caderno de anotação de entradas e saídas de drogas e capitais.