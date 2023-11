Confronto em operação deixa 1 morto

Região havia sido dominada por facção e era usada como base para tráfico e foragidos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

As Forças de Segurança Pública do Amapá foram atacadas a tiros durante uma operação de combate ao crime organizado. Um dos atiradores acabou morrendo em confronto, ocorrido no início da noite desta quarta-feira (1), no bairro Jardim de Deus, em Santana, a 17 km de Macapá.

A região já havia sido mapeada pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que apontou um intenso tráfico de drogas e disputa entre faccionados. A operação, que desmontou o local que funcionava como base para uma facção, se deu de forma integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e Grupo Tático Aéreo (GTA).

João André Alexandre Cardoso, de 21 anos, foi preso e um indivíduo conhecido como “Preto Mau”, oriundo do município de Pedra Branca do Amapari, morreu no confronto.

De acordo com o Delegado Rômulo Viegas, da 1ª DP de Santana, a polícia recebeu várias denuncias anônimas de que a localidade estava sendo dominada por uma organização criminosa.

“Bolamos uma estratégia de como chegar até a localidade. Foi feito o cerco, os criminosos empreenderam fuga para dentro de uma casa, o GTA cercou eles que saíram correndo e atirando contra a equipe que respondeu a agressão. Na área de mata, houve novo confronto com o individuo”, disse.

O delegado revelou ainda que Preto Mau carregava uma mochila durante o confronto. Dentro dela foram encontradas 28 munições calibre 38.

“Uma grande quantidade de munição para confronto com a polícia e eliminar desafetos. Era uma base da facção, de drogas e trânsito de foragidos, era um local estratégico”, finalizou.