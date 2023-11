Confronto onde criminosos controlavam trânsito de moradores deixa 1 morto

Policiais do GTA foram atacados a tiros quando checavam denúncia em Santana

Por OLHO DE BOTO

Policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA) foram atacados a tiros numa área controlada pelo crime organizado, na noite desta sexta-feira (24). Um indivíduo suspeito de pertencer a uma facção acabou morto em confronto no Bairro Fonte Nova, em Santana, distante a 17 km de Macapá.

O capitão Bryan Fonseca confirmou que Ivanildo Mendes de Oliveira, de 25 anos, tinha passagens pelos crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e associação criminosa. No bolso dele, os peritos disseram ter encontrado duas porções de maconha.

Eram 22h quando os agentes que estavam no município, reforçando a Operação Hórus, receberam informações de que indivíduos armados estavam controlando a entrada de um beco que fica próximo ao trilho, com acesso pela Avenida São João Apóstolo, prejudicando o acesso a dezenas de casas.

Ainda de acordo com informações repassadas por populares à polícia, além de ameaçar moradores, os criminosos faziam a guarda da região que estava sendo utilizada por eles como ponto de tráfico de drogas.

Os policias do GTA foram atacados por vários indivíduos armados. Houve revide e eles correram rumo às margens do trilho. Ivanildo se abrigou numa construção abandonada, de onde continuou a disparar em direção aos policiais e acabou morto no tiroteio. Os demais criminosos conseguiram fugir.