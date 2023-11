Construtora do AP é condenada por violações de ‘direitos eleitorais’

NO INTERIOR DO AMAPÁ

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Crimes teriam ocorrido em Tartarugalzinho nas eleições de 2022

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma construtora do Amapá acaba de ser condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 200 mil de indenizações por violações de direitos eleitorais. A empresa EFA Construções LTDA é acusada no processo de ter contratado funcionários em massa com fins eleitoreiros, em 2022.

O processo correu na 2ª Vara do Trabalho de Macapá movido pelo Ministério Público do Trabalho. Os crimes eleitorais teriam ocorrido em Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá. Segundo a denúncia, os funcionários foram contratados com a finalidade de serem cabos eleitorais de candidatas ligadas à empresa. Os nomes delas não foram divulgados.

“Sob a ameaça de dispensa e medidas disciplinares, os empregados foram obrigados a se engajar em campanha política ostensiva, a participar de reunião com candidatas e distribuir panfletos durante o expediente de trabalho, em atividades estranhas ao objeto empresarial”, diz o Ministério Público do Trabalho.

Durante a apuração, a empresa se recusou a assinar um Termo de Ajuste de Conduta. Os R$ 200 mil a título de danos morais coletivos devem ser transferidos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Os trabalhadores que prestaram serviços entre setembro e outubro de 2022 também serão indenizados em R$ 8 mil por danos morais individuais.

A empresa também foi proibida de tentar coagir ou influenciar os votos de funcionários nas próximas eleições, sob pena de pagamento de multa.