Conta de luz: no Ipem, Dorinaldo descobre que aferição de medidores é feita em Fortaleza

Deputado federal prometeu apoiar o Ipem e a agência que fiscaliza a Equatorial e outras prestadoras de serviços públicos

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (@malafaiadorinaldo) foi até o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá (Ipem) entender como os técnicos aferem a eficiência dos medidores de energia da Equatorial Energia, e descobriu que a maior parte do processo não é realizada em Macapá por falta de equipamentos. A visita foi uma missão oficial da Câmara dos Deputados e da Arsap (Agência Reguladora de Servidos Delegados do Amapá).

Dorinaldo é o presidente da subcomissão especial da Câmara que trata sobre a crise energética no Amapá. O parlamentar leva em consideração as reclamações de cobranças elevadas após a substituição dos aparelhos.

“Foi uma visita importante. Descobrimos, por exemplo, que a averiguação ocorre quando há solicitação na empresa ou através da Defensoria Pública, no entanto, a maioria dessas aferições é feita em uma empresa particular em Fortaleza, no Ceará. Fui muito bem recebido pela diretora e pelos técnicos, que me explicaram também que o órgão necessita de equipamentos para poder concretizar o seu trabalho e essa já foi uma demanda com a qual eu me comprometi”, destacou Dorinaldo.

Deputado com equipe representantes do Ipem..

…e da Arsap

Dorinaldo Malafaia também foi à Arsap, responsável por fiscalizar os serviços da CEA Equatorial. A existência da Arsap é pouco conhecida da maioria dos amapaenses.

“Vamos convocar oficialmente a Arsap, junto com a Aneel, para que as informações acerca de como ocorre a fiscalização sejam democratizadas para o povo amapaense. Além das ações judiciais, esse é apenas mais um passo na luta para que a tarifa de energia no Amapá seja justa e o serviço tenha qualidade”, finalizou.