Chegamos a Eclesiastes 7

Um famoso pensandor afirmou que é possível usar a ira direcionando esse sentimento para as coisas certas. Porém, a ira também pode ser destrutiva. Mesmo sendo breve, ela poderá causar problemas que duram a vida toda. Veja o conselho de Deus, por meio de Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes. Tenha uma ótima sexta-feira (10) com o nosso Senhor Jesus!