Criminosos fazem trote para enganar polícia e executar rival

Falsa comunicação de crime levou 1º BPM para um canto da cidade, enquanto vítima era executada em local diferente

Por OLHO DE BOTO

Um detento monitorado por tornozeleira eletrônica foi morto a tiros, na noite deste sábado (25), em via pública, na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta das 21h, logo após uma ligação recebida pelo 190 informando um tiroteio em uma praça do Bairro do Muca. Era um trote.

Militares do 1º Batalhão confirmaram que o policiamento foi deslocado para a região, mas se tratava de uma falsa comunicação. Nesse momento, Audinor Marinho Pereira, de 35 anos, era executado com três tiros em outra parte da cidade, na Avenida Maria José de Nazaré Ferreira Lima, no Bairro Beirol, no limite com o Jardim Marco Zero.

Testemunhas disseram à polícia que o homicídio foi cometido por dois homens que estavam numa motocicleta de cor amarela. Eles fugiram e ainda não foram identificados.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida.

O delegado Walter Ferreira acompanhou a perícia no local e relatou à reportagem do Portal SN que o detento respondia por um homicídio ocorrido anos atrás. Ainda não é possível afirmar se a motivação da execução está relacionada com o crime que ele cometeu no passado.

A PM realizou buscas pela cidade, mas até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso. A Delegacia de Homicídios dará prosseguimento às investigações.