Chegamos hoje ao Livro de Isaías, que fazia duras advertências ao povo de Israel

Usar a religião para cometer crimes. Isso é bem antigo, e o Brasil tem experimentado esse momento de uma forma até mais violenta. No Livro de Isaías, que começamos a analisar hoje, Deus advertia Israel sobre o comportamento das pessoas que adoravam nos cultos, mas, no dia a dia, eram brutais. Veja a meditação bíblica desta sexta-feira (24) e tenha um ótimo dia com o nosso Salvador, Jesus!