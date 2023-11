Davi confirma transferência de R$ 4,2 milhões para a nova Ponte Sérgio Arruda

Prefeitura conduz a obra que começou na semana passada e deve durar quatro meses

As obras de construção da nova Ponte Sérgio Arruda, que começaram na semana passada, já receberam R$ 4,2 milhões que estão na conta da prefeitura de Macapá. A informação foi confirmada nesta terça-feira (28) pelo coordenador da bancada, senador Davi Alcolumbre (UB), que indicou os recursos com o deputado federal Vinícius Gurgel (PL).

A ponte é uma das principais ligações entre a zona norte e o restante da capital, e começou a ser demolida no fim de semana numa primeira etapa que deve durar 15 dias. O recurso transferido no último dia 24 de novembro corresponde a 40% dos R$ 10,6 milhões destinados ao projeto.

“Estamos falando de mais trafegabilidade para os motoristas, de melhoria no fluxo dos automóveis e, também, de mais segurança para os pedestres”, assegurou Alcolumbre.

A ponte foi inaugurada há mais de 20 anos pelo então prefeito João Henrique Pimentel. O novo projeto tem duas etapas: revitalização, incluindo novas faixas de rolamento, ciclofaixa, calçamento para pedestres, acessibilidade e urbanização do entorno.

A segunda contempla a área do Canal do Jandiá, consistindo na elevação do nível da ponte de retorno, que evitará o alagamento da via que ocorre quando a maré está alta.

A obra, que também inclui a construção da ponte entre os bairros Pantanal e Pacoval, está sendo executada pela prefeitura de Macapá, que estimou concluir a obra em quatro meses.