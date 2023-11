Diácono morre ao cair de telhado de igreja

Acidente ocorreu no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que ajudava na manutenção do telhado de uma igreja na zona norte de Macapá morreu ao cair de uma altura de 4,5 metros. O trágico acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (21), na Passagem Jonathan Bezerra, no Bairro Infraero.

Além de trabalhar com carpintaria, Marinaldo de Souza Cardoso, de 49 anos, era diácono da própria igreja evangélica que consertava o telhado, junto com o primo Clodóvis Cardoso, companheiro de trabalho, com quem costumava fazer esse tipo de serviço em outros templos e casas.

Clodóvis conversou com a reportagem do Portal SN.com. Ele revelou que não viu o momento exato da queda, pois estava com o olhar em outra direção, concentrado no serviço, mas escutou o barulho de uma telha quebrando, em seguida o som do choque de Marinaldo com piso da igreja.

“A gente estava trabalhando em normal lá em cima. Ouvi o barulho já em cima da telha que ele quebrou, e quando eu olhei ele já estava aqui embaixo. Ele estava bem, não parecia passar mal… Normal, tudo normal”, relatou.

A testemunha afirmou que a estrutura em madeira de sustentação do telhado estava em boas condições e que nenhum pedaço foi quebrado. Também não ventava perigosamente no momento do acidente. Ele desconfia de um escorregão.

“É, tudo madeira boa. Só a telha mesmo que quebrou. Não sei se ele escorregou ou se deu alguma coisa nele, né? Ele estava normal. Não quebrou nada. Só estava bem quente, o vento estava normal. A gente estava andando. Ele andava para cá, vinha para cá e a gente ia… Só que a gente estava vindo e a gente já ia começar a telhar. [éramos] Acostumados a trabalhar junto, em igreja, para todo lugar a gente trabalhava junto”, relembrou.

O SAMU chegou rapidamente ao local, mas não havia mais nada a ser feito. Marinaldo morreu em frente ao altar da Igreja das Missões, da qual o irmão dele é pastor.

A Polícia Científica periciou o local do acidente. O laudo que vai apontar as causas da queda e da morte deve ficar pronto em até 30 dias.