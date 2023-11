Doença de Chagas: Santana tem 40 casos suspeitos e 8 confirmados

Batedeira que vendeu açaí contaminado é interditada em Santana; duas pessoas morreram

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Após a morte de duas pessoas em outubro causadas por doença de Chagas no município de Santana, a 17 km de Macapá, as autoridades sanitárias seguem monitorando casos confirmados e suspeitos. A batedeira de açaí, suspeita de ter fornecido o produto, foi interditada.

As vítimas da doença de Chagas são uma mulher de 42 anos, que morreu no dia 9 de outubro, e uma criança de cinco anos que faleceu no dia 22 do mesmo mês. Ambas residiam no Bairro Fonte Nova.

Segundo o Departamento de Vigilância Epidemiológica, até o dia 8 de novembro, 125 casos haviam sido notificados, sendo oito com resultado positivo. O órgão ainda investiga 40 casos suspeitos e 74 foram descartados.

De acordo com Márcia Gurgel, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Santana, as oito pessoas que testaram positivo para doença de Chagas estão sendo acompanhadas para descobrir onde foram contaminadas.

A doença de Chagas, transmitida pelo inseto barbeiro (geralmente esmagado com os caroços de açaí), pode causar alterações cardíacas e hepáticas fatais nos pacientes.

Equipes de saúde estão realizando busca ativa em todos os bairros. Em relação a batedeira de açaí interditada, o proprietário foi notificado a fazer adequações para voltar a funcionar. Outros estabelecimentos estão sendo fiscalizados.