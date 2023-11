Doente, abandonada e com 5 filhos

Sem trabalho, a mãe e família estão sendo sustentadas com ajuda de vizinhos em Santana.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Abandonada pelo marido, sem comida, doente e com cinco filhos para criar, uma moradora do município de Santana, a 17 km de Macapá, vive o drama de não ter como sustentar as crianças.

A situação delicada é da família de Marcilene Silva Andrade, de 30 anos, que reside no Bairro Igarapé da Fortaleza. Sem poder trabalhar, ela e os filhos sobrevivem com a ajuda de vizinhos.

Segundo Marcilene, três meses atrás, quando estava internada para dar à luz à filha caçula que nasceu prematura aos 7 meses de gestação, o marido simplesmente sumiu, sem dar satisfação.

Diagnosticada com o quadro de neurofibromatose tipo 2 (doença genética rara que atinge o sistema nervoso central), o quadro de saúde se agravou quando ela completou 20 anos de idade. Agora, viu a situação financeira piorar, já que também não consegue nem mesmo trabalhar.

“Eu tenho essa doença, que não tem cura. Nem mesmo remédios para controlar eu tenho. Eu prefiro cuidar da saúde da minha filha”, relata.

Para piorar, a pequena Ana Ester, a caçula, de apenas 3 meses, também ficou doente e precisou ser internada. Sem com condições de custear o leite recomendado pelos médicos, as crianças não têm nem mesmo fraldas. De acordo com vizinhos, os filhos mais velhos de 7, 5 e 3 anos, apresentam problemas na fala.

“A gente ajuda com o pouquinho que a gente tem. Os meninos, que são os mais velhos, têm dificuldade na fala e vivem aí, largados na rua. A gente não teve alternativa, a não ser pedir ajuda a quem quer que seja para a família da Marcilene. É triste, porque nem o leite da bebê tem mais, que é um leite para prematuros”, afirmou a aposentada Zedina Ferreira.

Marcilene não tem comida. O almoço no dia dessa reportagem, teria sido um pedaço de frango assado com farinha, doado por um vizinho. Antes, a família bebia água quente, foi quando amigos conseguiram uma geladeira, que está vazia.

Medicamentos para a filha mais nova não tem. A cama onde as seis pessoas dormem é emprestada e mal cabe no pequeno cômodo, de apenas 3mx3m. Com dificuldades para falar, a mãe de cinco filhos, não sabe o que fazer.

“Está muito difícil, porque minha filha está doente, eu também e não sei o que vou comer na janta. Queria poder trabalhar, mas não consigo por estar doente e não ter com quem deixar meus filhos. Preciso de ajuda”.

Seu João Batista é aposentado e também é vizinho da família de Marcilene. Ele relata que o drama das crianças comove a todos, já que não possuem nem mesmo roupas.

“Infelizmente, essa é a realidade. A gente faz o que pode mesmo não tendo muito. É triste ver a situação dessa moça, que está doente e não consegue nem mesmo se tratar. As crianças precisam de amparo, de roupas, comida, remédios, de tudo. Não sabemos até quando os vizinhos vão ajudar. É triste”, lamenta.

Na intenção de oferecer ajuda, os moradores que residem próximo estão pedindo apoio. Os interessados em doar roupas, alimentos e até leite para prematuros, podem entrar em contato através do telefone (96) 99186-0118 , que é o PIX para doações em dinheiro, em nome de Zedina Ferreira da Costa, a vizinha de Marcilene.

Quem preferir levar as doações, pode ir até o endereço, na Travessa Igarapé do Lago, Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana.