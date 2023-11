Dona de imóvel destruído em incêndio não sabe como recomeçar

O sinistro ocorreu na última terça-feira, (7), no Bairro Vila Daniel, município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A vila de quitinetes consumida pelo fogo em um incêndio era a única fonte de renda da autônoma Marinete Silva. Ela não sabe como irá reconstruir o imóvel, que era de onde tirava o sustento da família.

O fogo atingiu dois dos três apartamentos da vila que fica na Avenida Pedro da Costa Favela e não havia ninguém no momento. Não há pistas de como tudo começou. Durante o incêndio, vizinhos e amigos ajudaram a debelar as chamas, evitando, segundo Marinete, uma destruição ainda maior.

“Meu filho e vizinhos, subiram na caixa d’água e desviaram um cano jogando a água para o fogo. Mesmo assim, atingiu os donos apartamentos e destruiu cozinha, quarto e banheiro dos locais. A minha rende era um pouco maior de setecentos reais do dois. Agora, não tenho dinheiro e não sei como vou fazer pra reconstruir os dois locais”, afirmou.

Dona Marinete conta que o Corpo de Bombeiros chegou poucos minutos após o início do incêndio e também teve atuação determinante para que o fogo não se alastrasse para casas vizinhas.

“Eu até me surpreendi, porque quando vi, o Corpo de Bombeiro já estava combatendo o fogo. Acho também que se não fossem eles, que jogaram logo água no telhado, o fogo podia ter ido para as casas do lado”, reafirma.

Agora sem condições de sustentar a família, Marinete pede ajuda a quem puder doar telhas, tintas e materiais de construção para ela reconstruir os pequenos apartamentos.

Os interessados podem se dirigir até a Avenida Pedro da Costa Favela, s/n, no Bairro Vila Daniel. Ou doações em dinheiro podem ser feitas através da chave pix 433.561.762-24 CPF, em nome de Marinete Silva da Costa.