Dupla é encurralada pela polícia em telhado de prédio em habitacional

Caso ocorreu na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Tentando escapar da prisão em flagrante por tráfico de drogas, um foragido da Justiça do Amapá e um adolescente de 17 anos passaram a invadir apartamentos de um dos Blocos do Conjunto Habitacional Macapaba e foram parar no telhado do prédio.

O caso ocorreu na terça-feira (28), na zona norte de Macapá, após denúncia de comercialização de entorpecentes na região.

Com a chegada da polícia, os suspeitos correram e passaram a jogar porções de maconha e crack pelo caminho.

Para chegar até a dupla, o risco era iminente, mesmo assim, policiais do Batalhão de Força Tática decidiram subir ao telhado e encurralaram os suspeitos. Sem saída, os criminosos resolveram se entregar, sem necessidade de nenhum disparo.

Contra Wilquerson Carmona dos Santos, de 25 anos, havia um mandado de prisão pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. No momento em que ele era preso, alguns moradores passaram a filmar e hostilizar os policiais.

O foragido foi levado para o Ciosp do Pacoval. Já o adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada em Atos Infracionais (DEIAI), juntamente com as porções de drogas e um carregador de pistola 9mm.