Em black friday, multidão invade loja, quebra portas, vitrines e deixa feridos

Incidente ocorreu durante ação de vendas da Eletroshop, uma das maiores redes de eletrônicos e eletrodomésticos do Amapá

Por IAGO FONSECA

O tumulto em uma loja de móveis e eletrônicos deixou diversas pessoas feridas, na noite desta sexta-feira (10), no Centro Comercial de Macapá, repetindo cenas de outras lojas pelo Brasil em promoções de black friday. A Polícia Militar do Amapá, que já tinha sido avisada pela loja de que haveria uma multidão no local por causa da ação de vendas, precisou intervir para controlar a situação.

A Eletroshop vinha anunciando uma promoção de black friday com descontos grandes, o que atraiu pelo menos 5 mil pessoas à Rua Cândido Mendes.

“Vim comprar uma sanduicheira, mas não consegui. Quase fico no meio, foi muita loucura na hora, não dava pra andar. Muita gente, me machuquei no joelho.”, afirmou a autônoma Joelly Valério, de 25 anos.

A loja abriu as portas às 19h com uma contagem regressiva. Ao sinal do locutor de que as portas seriam abertas, as primeiras pessoas entraram e foram sendo empurradas, quebrando os vidros. Muitos clientes caíram e ficaram presos ou foram pisoteados. Alguns se cortaram em meio aos vidros quebrados.

O Portal SN apurou que a Polícia Militar foi informada por ofício de que ia ocorrer uma aglomeração por causa da ação de vendas e que a loja precisaria de apoio. Num dos muitos vídeos que circulam em grupos de WhatsApp, é possível ver um policial atirando para o alto. Testemunhas disseram que ele tentava impedir o avanço da multidão sobre mulheres e crianças que haviam caído na porta de entrada.

Para facilitar o trabalho de socorro do Samu e dos Bombeiros, a polícia interditou os acessos à loja. Entretanto, até às 21h, ainda havia pessoas aglomeradas aguardando a liberação para entrar.

Pessoas ouvidas pelo Portal SN afirmaram que clientes carregaram bicicletas e arremessaram contra as vitrines, causando ainda mais prejuízos na loja.

Funcionários da Eletroshop foram para o Hospital de Emergência acompanhar os feridos, mas ainda não houve um pronunciamento oficial. A rede, que tem lojas em Macapá e Santana, é conhecida pelas promoções e se tornou uma das mais populares do Amapá.