Em Brasília, prefeito de Santana pede apoio a afetados pela seca

Prefeito foi recebido pelo ministro da Integração, Waldez Góes

Da REDAÇÃO

O prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), pediu apoio do governo federal para as batedeiras de açaí e pescadores afetados pela seca histórica que atingiu em cheio oito municípios do Amapá. A solicitação foi feita durante audiência com o ministro da Integração Nacional, o ex-governador Waldez Góes (PDT).

Bala Rocha tratou sobre novos investimentos na infraestrutura do município, além de equipamentos para as batedeiras de açaí, casas de farinha e motores rabetas para produtores e famílias ribeirinhas.

A situação de emergência decretada em Santana, em função dos danos provocados pela estiagem, também foi tema da reunião. O prefeito pediu ajuda humanitária para pescadores artesanais e outros trabalhadores afetados, com alimentos e água potável.

Bala citou o relatório do Comitê de Crise do Governo do Amapá apontando qualidade ruim ou péssima do ar em oito municípios.

“O ministro enfatizou que Santana será atendida, muito em breve, assim como os demais municípios do Amapá”, disse o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Josivaldo Abrantes, e o deputado federal Josenildo Abrantes (PDT), também participaram da reunião.