Em encontro com Lucas, direção do HU anuncia ativação de 50 leitos infantis

Diretores do Hospital Universitário do Amapá (HU) foram recebidos, nesta quinta-feira (30), em Brasília, pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP), e informaram que a unidade abrirá 50 leitos infantis em 2024. O encontro também serviu para discutir emendas para apoiar o hospital no ano que vem.

De acordo com o senador, a bancada federal aportou R$ 35 milhões no HU, em 2022, mas custeio em 2023. O diretor Marcos Roberto Santos informou o recurso foi usado na compra de equipamentos que possibilitaram a abertura da unidade infantil e expandir outros atendimentos.

Eles também informaram que o hospital aumentará a oferta de cirurgias eletivas e ativar mais exames de imagens.

“Todos os equipamentos que faltavam foram comprados para aumentar o número de cirurgias eletivas e leitos que estavam vazios, como da clínica infantil, 50 serão criados. Estamos aqui discutindo novos recursos”, comentou o senador.

Lucas afirmou que, em nome dos demais parlamentares, o HU poderá continuar contando com recursos indicados pela bancada para dar suporte ao sistema de saúde pública do Amapá.