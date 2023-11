Em Macapá, amigos produzem curta-metragem que se passa no apagão

No curta, um assassino está a solta fazendo vítimas enquanto o rodízio de energia faz as luzes acenderem e apagarem pela cidade.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Da vida real para a arte, um grupo de amigos amapaenses se juntou para produzir um curta-metragem que se passa no período do apagão de 2020 – quando o estado do Amapá ficou vários dias em energia elétrica.

A obra “A escuridão sorrateira” está em processo de filmagens e poderá ser lançado no fim deste ano. Inicialmente, a exibição será feita no YouTube e, provavelmente, em alguns festivais nacionais.

De acordo com um dos produtores, Kleber Wandel, a história é baseada no conto homônimo de Flora Ghost e Dylan Cavalcante, onde uma jovem se encontra sofrendo as consequências do apagão em novembro de 2020 em Macapá (AP), além da falta de água.

No curta, que terá a duração de aproximadamente 25 minutos, um assassino está a solta fazendo vítimas enquanto o rodízio de energia faz as luzes acenderem e apagarem pela cidade.

A ideia surgiu durante uma conversa entre os amigos sobre as experiências vividas no apagão de novembro de 2020.

“Como a maioria nós vivemos em periferia, então tivemos muitas vivências negativas. A gente até brinca dizendo que o filme é como se fosse uma sequela do apagão porque tem muito de nossas vivências nele também”, relatou o produtor.

A produção da obra iniciou em 2021 e é feita pela Wändel Filmes, Associação Artística Cultural Ói Noiz Aki e Central de Produção Colaborativa. Todos os integrantes do grupo são amapaenses.

Kleber Wandel explica que a equipe do curta conta com 7 integrantes que atuam diretamente na produção.

“Somos todos amigos e nos juntamos para fazer esse filme. Tem um que manja de fotografia, outro de atuação, outro amigo domina produção, outro de maquiagem e figurino. Então é assim que funciona a produção. Tudo na vontade de fazer cinema”.

O teaser do filme está disponível no Instagram, no Facebook, e no YouTube.