Em reunião com Lula, Clécio dirá que tarifa de energia é “impagável” no AP

Governador vai defender, ainda, que o Amapá também sedie a COP-30 junto com o Pará, em 2025.

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), vai apresentar ao presidente Lula, as principais demandas do estado, em reunião que ocorre nesta quinta-feira (23). O encontro, que ocorrerá no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), foi articulado pelo senador Davi Alcolumbre.

Na agenda, Clécio Luís pontuará o reajuste de 44% na tarifa determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), previsto para entrar em vigor a partir de 13 de dezembro, que fará com que o Amapá tenha a conta mais alta de todo o país.

“Hoje o preço da tarifa energética no Amapá é impagável. Isso não cabe no bolso dos amapaenses, de quem precisa conservar seus alimentos, de quem quer ter acesso a informação e nós não vamos resolver isso de forma isolada. Contamos com a sensibilidade do presidente Lula, pois certamente teremos um problema econômico social gravíssimo”, antecipou o governador.

COP-30

Outro tema defendido pelo governador é a participação efetiva do Amapá nas discussões do clima durante a reunião da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, no Pará, em 2025.

Antes da cúpula, representantes dos países signatários reúnem em diversos eventos para discutir seus posicionamentos. Essas oportunidades pré-COP aproximam representantes da sociedade civil, empresas e os tomadores de decisão e dão uma ideia do que esperar da cúpula do ano.

O governador pleiteia que esses pré-eventos também aconteçam no Amapá, que fica a apenas 40 minutos de Belém, tomando como exemplo o município paraense Santarém, que também vai sediar esses encontros.

“A COP é da Amazônia. Podemos e queremos estar inseridos nessas discussões. Somos o estado mais preservado do Brasil, reduzimos o desmatamento esse ano, ao mesmo tempo que seguimos construindo políticas de desenvolvimento sustentável para a população. Portanto, nada mais justo podermos ser parte executora desse processo no país”, concluiu o governador.

O governador está acompanhado dos secretários de estado do Planejamento, Jorge Pires; de Infraestrutura, David Covre; da Representação em Brasília, Asiel Araújo, e do deputado estadual Rodolfo Vale.