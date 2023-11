Empreendedores apostam em feira para ganhar visibilidade e impulsionar vendas

Mais uma edição do evento foi realizada neste sábado (4), na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Empreendedores de Macapá apostam na 30ª edição da Feira Agricultura e Arte para ganhar visibilidade e impulsionar as vendas. Mais uma edição do evento foi realizada neste sábado (4), na quadra da igreja Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do Trem, pela Prefeitura de Macapá.

É o caso do artesão José Picanço, que há 3 anos produz e comercializa tábuas para churrasco e frios. Segundo ele, boa parte das vendas se deve à publicidade das redes sociais, mas as feiras ajudam muito no processo de divulgação do trabalho e, consequentemente, nas vendas.

“Participo desde a primeira edição da feira e acho que é uma oportunidade muito boa para eu divulgar o meu trabalho. Inclusive cheguei a fazer uma viagem para fora do Estado para divulgar o meu trabalho. Então, por tudo isso, estou com grandes expectativas para vender bastante, principalmente nesse fim de ano”, afirmou.

Nesta edição, diversos produtos são comercializados, como frutas, hortaliças, pratos típicos, farinha, galinha caipira, plantas medicinais e ornamentais, artesanato local, ovos frescos e peixes das espécies Tambaqui, Pirapitinga e Tabatinga.

Francisco Soares produz e comercializa café de açaí há um ano e meio. Para ele, a feira contribui muito para que a comunidade conheça a iguaria.

“Eu busco participar de todas as feiras do município porque assim as pessoas têm a oportunidade de conhecer o meu produto. Já consegui fidelizar muitos clientes e isso está sendo muito bom para o meu empreendimento”, expôs.

A professora Maria Helena Ribeiro vê a proposta da feira como utilidade pública.

“É uma oportunidade para as pessoas virem e, inclusive, reencontrar amigos. A promoção econômica é muito boa porque as pessoas têm a oportunidade de dar visibilidade aos produtos. Então tudo isso é maravilhoso tanto para nós da população quanto para esses empreendedores”.

A 30ª Feira Agricultura e Arte é realizada uma vez ao mês e é coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) e reúne 70 produtores de diversas do município. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde (SMVS) disponibilizou com um ponto de Multivacinação de imunizantes contra Covid-19, influenza e demais vacinas de rotina.