Empresa que realizou black friday em Macapá deve garantir segurança em Santana, diz Procon

Procon notificou loja a prestar esclarecimentos sobre o caso

DA REDAÇÃO

Foi notificada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon) a empresa que promoveu uma black friday na última sexta-feira (10), no Centro de Macapá, que acabou com pessoas feridas e muita confusão no estabelecimento.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso, que atraiu multidão e deixou mais de 40 pessoas feridas. Até o sábado (11), duas delas continuavam internadas no Hospital de Emergência.

De acordo com o instituto, a empresa também está veiculando a mesma promoção no município de Santana, e que, por esse motivo, foi notificada a informar quais medidas estão sendo tomadas no sentido de evitar uma nova situação semelhante à que aconteceu em Macapá.

“A propaganda da loja está anunciando para o dia 30 de novembro a mesma promoção em Santana. Demos o prazo de 24 horas, seguindo os dias úteis, para que eles apresentem as informações solicitadas, ou seja, até a terça-feira, 14 de novembro”, frisou a chefe de fiscalização, Lana Cristina.

O setor de fiscalização do Procon informou que, tendo a resposta das notificações que foram encaminhadas, a empresa poderá ser responsabilizada através de um ato administrativo.

“Essa responsabilização é em razão do empreendimento ter colocado em risco a vida e a saúde dos consumidores. Deveria ter havido uma organização para receber o montante de consumidores que, segundo as informações que colhemos no local, começaram a formar fila em frente à loja desde às 7h. Verificamos que não houve essa preocupação com a segurança das pessoas”, informou a chefe de fiscalização do Procon.