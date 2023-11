Empresário morre em capotamento no interior do AP

O acidente ocorreu na altura do Km-410 da BR-156, próximo à Comunidade de Tracajatuba, no município de Ferreira Gomes.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente no interior do Amapá, na tarde desta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a picape Hilux que saiu da pista e capotou para além do acostamento era conduzida por Paulo Roberto Maniçoba Cavalcante, o Paulinho, dono de um empreendimento madeireiro na cidade de Porto Grande.

O acidente ocorreu na altura do Km-410 da BR-156, próximo à Comunidade de Tracajatuba, no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Após o acidente, as vítimas conseguiram sair das ferragens e caminharam até a pista para pedir ajuda. Socorridas por outros motoristas, elas foram levadas ao hospital do município. Lá, o empresário Paulinho não resistiu e faleceu. O segundo ocupante do veículo recebeu alta médica.

Segundo o apurado pela PRF, chovia no momento do acidente. Com a pista escorregadia, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou por 200 metros de distância da rodovia.