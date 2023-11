Enem: transporte gratuito está garantido em segundo dia de prova

Toda a população que poderá ter acesso à gratuidade, das 7h às 21h

Está mantida no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (12), a gratuidade no transporte público para os ônibus que circulam dentro de Macapá e para os que interligam a capital aos municípios de Santana e Mazagão.

No segundo dia de provas, serão cobrados conhecimentos de matemática, química e biologia. Os portões dos locais de prova são abertos ao 12h e fechados às 13h. A aplicação do exame começa às 13h30 e segue até 18h30.

O benefício foi garantido pelo governador, Clécio Luís, através de decreto, para assegurar que os candidatos cheguem aos locais de prova. Além dos mais de 7,5 mil alunos da rede pública que farão a avaliação, a iniciativa vai beneficiar também as mais de 20 mil pessoas que estão inscritas na prova e toda a população que poderá ter acesso à gratuidade, das 7h às 21h.

“Queremos com isso que todos os candidatos possam fazer sua prova e tenham um bom desempenho no Enem”, pontuou o governador ao anunciar a medida.

A gratuidade foi formalizada por meio de um termo de fomente, assinado entre Governo e Sindicato de Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (Setap).