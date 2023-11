Entidades emitem recomendação após casos de infecção no AP

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa se posicionaram após casos no Mais Visão

Da REDAÇÃO

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa emitiram uma recomendação, nesta segunda-feira (6), para que empresas reforcem os cuidados e segurança dos pacientes em mutirões de cirurgias em todo o país. A nota pública não cita especificamente, mas foi elaborada após os 104 casos de infecção ocorridos com pacientes do Mais Visão, iniciativa que realizou mais de 100 mil cirurgias no Amapá em três anos.

As duas entidades reconhecem que mutirões de procedimentos cirúrgicos são procedimentos comuns em estados onde existem demandas represadas, mas acrescentam que é necessário respeito rigoroso com normas sanitárias para prevenir casos de endoftalmite.

A CBO e a associação emitiram uma recomendação com seis itens, que incluem que os mutirões ocorram somente em locais que tenham histórico e não necessitem de unidades móveis; em estados onde os governos não consigam ofertar o atendimento ou não exista interesse de outras empresas da região, como foi o caso do Amapá.

A recomendação diz ainda que os procedimentos precisam ser fiscalizados com rigor pelos órgãos de vigilância sanitária; e que haja acompanhamento dos pacientes até 30 dias após a cirurgia, além de que o mutirão seja interrompido em caso de infecção confirmada.

No último dia 4 de setembro, 104 pacientes de quase 500 operados naquele dia no Mais Visão tiveram infecção causada por um fungo considerado raro pela coordenação médica do programa.

Os coordenadores do Mais Visão têm divulgado fotos dos atendimentos e assistência aos pacientes que tiveram problemas. Até a semana, passada, pelo menos oito pacientes precisam ter um globo ocular removido após as complicações. A maioria está sendo levada pelo programa a outros estados para serem submetidas a tratamentos de recuperação do olho afetado.