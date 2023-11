“Era meu sonho estudar na nova escola”, diz aluna em reinauguração

Antes, alunos do Bairro Elesbão precisavam se deslocar para outros bairros para estudar.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Concluir os estudos, mesmo ainda na fase inicial, nem sempre é uma tarefa simples. A estudante, Isis Araújo, de 11 anos, que reside no Bairro do Elesbão, município de Santana, a 17 km de Macapá, sabe bem das dificuldades. Todos os dias ela tinha que aguardar pacientemente pelo ônibus para chegar à escola, que ficava longe de sua casa, em outro bairro.

Para ela, estudar numa escola melhor sempre foi um sonho, que realizou nesta quinta-feira (23), quando começou a estudar na nova Escola Municipal de Ensino Básico Sara Pires da Silva, entregue totalmente reformada.

“Era muito difícil, porque a gente ia de ônibus estudar em outro bairro, distante de casa. Agora, com a escola nova, fica pertinho de casa, eu posso ir e voltar andando. Pra mim, isso é um sonho ter uma escola com central de ar, cadeiras e quadro novo”, relata a menina, que cursa o 5° ano.

A Escola Sara Pires fica localizada no Bairro Elesbão. Há anos, o espaço necessitava de melhorias e após anos de reivindicações, a Prefeitura de Santana iniciou uma reforma e reformou todo o projeto do espaço. Foram investidos, aproximadamente, R$ 600 mil, recursos do tesouro municipal.

“Para mim, é uma felicidade muito grande vê as minhas crianças nesse novo espaço. Está tudo muito lindo, até porque dava pena, vê muitas vezes eles voltando da aula, no ônibus, alguns pegavam no sono de tão cansados”, explica a professora Alice Santos.

Mais moderna e equipada com estrutura para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos, a nova escola que possui dois pavimentos, conta com 12 salas de aulas com centrais, carteiras e mesas novas, quadro novo, além da secretaria, direção e outros.

“Todo e qualquer processo de reconstrução demora bastante, principalmente, em relação educacional. Aqui não foi diferente, tivemos que remanejar os alunos para outras escolas e isso é bastante desgastante. Agora, temos uma escola novinha e bem do jeitinho que a gente queria”, afirmou a diretora da escola, Gabriela de Sousa.

Para o prefeito de Santana, Bala Rocha, que esteve presente na cerimônia de reinauguração, os moradores do Elesbão, não merecem ter este transtorno com as crianças.

“Tem sido prioridade da nossa gestão, melhorar a vida das pessoas de Santana. No que se refere a educação, as crianças do Elesbão precisavam ir para longe estudar e isso é de um sacrifício muito grande. Tanto os pais, quanto os alunos não merecem passar por isso. Dessa forma, hoje devolvemos a dignidade para essas pessoas e crianças que agora tem uma escola novinha em folha”, finalizou o gestor.