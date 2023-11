Esposa perseguiu e descarregou pistola em carro com marido e amiga

Crime ocorreu em setembro. Nesta terça-feira (28), polícia fez a reconstituição do crime

Por SELES NAFES

Peritos e policiais civis fizeram nesta terça-feira (28) a reconstituição de uma tentativa de feminicídio, ocorrida em setembro, em Macapá. De acordo com as investigações, a esposa com ciúmes do marido perseguiu o carro em que ele estava com uma amiga, e chegou a descarregar uma pistola no veículo.

O crime começou no Bairro dos Congós, na zona sul. O marido saiu de casa de madrugada e a esposa viu quando ele embarcou no carro de uma mulher. Imediatamente, acreditando se tratar de uma traição, ela entrou em outro carro e passou a perseguir os dois atirando e gritando.

A perseguição passou por vários bairros de Macapá e terminou numa rua sem saída, no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá, onde a esposa ainda atirou mais duas vezes no carro. Ela só parou de disparar porque a munição acabou.

“A vítima não foi atingida, mas o carro recebeu de 4 a 6 tiros. A perícia foi feita e estamos aguardando o laudo. A reprodução simulada dos fatos ajuda a entender a dinâmica do crime e as nuances do fato para apresentarmos o relatório ao Ministério Público”, explicou o delegado Bruno Braz, da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).

“Por pouco não houve um feminicídio consumado. A autora do fato foi convencida pelo marido a deixar o local. A vítima, bastante abalada, com pneu furado, foi buscar apoio da DCCM”, acrescentou o delegado.

Busca e apreensão

Logo depois do episódio, o casal de empresários foi alvo de busca e apreensão na residência deles e na empresa. As equipes ainda não encontraram a pistola usada no crime, mas localizaram uma caixa de munição 9mm, compatível com os estojos deixados no local do crime.

“Ainda não encontramos a arma, mas eles não têm licença para ter”, informou Braz.

Por enquanto, a esposa responde por tentativa de feminicídio e o casal será processado por posse ilegal de munição.