Esquema de drogas com ‘rede familiar’ é alvo da PF no Amapá

Quatro mandados de prisão foram cumpridos nas primeiras horas desta manhã de quarta-feira (1), em Macapá

Da REDAÇÃO

Três membros de uma mesma família e o seu possível fornecedor de drogas foram alvo da Polícia Federal no Amapá na manhã desta quarta-feira (1).

A ação é desdobramento de operações anteriores, como a Bright, deflagrada em 15 de março de 2023, em que buscou investigar um comércio online de entorpecentes na modalidade delivery.

A ação, denominada Operação Bright 2, cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva, todos realizados no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, e no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), na zona oeste.

Segundo a polícia, foram identificados novos indivíduos que atuam da mesma forma em Macapá e região metropolitana, sendo três deles irmãos que estariam atuando em conjunto, inclusive de dentro da penitenciária, em que um dos investigados se encontra preso por outros crimes.

O sistema funcionava da seguinte forma: o indivíduo que estava preso no Iapen combinava com seus irmãos a venda e as entregas dos entorpecentes, além de indicação entre eles, uma vez que cada um possuía seu próprio esquema de vendas.

Além disso, foi identificado o possível fornecedor das drogas para esta ‘rede familiar’. O homem havia sido preso em flagrante pela Polícia Federal, após ser conduzido pela PM do Amapá por estar portando drogas dentro do seu veículo.

Todos os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia ainda não informou sobre apreensões durante a operação.