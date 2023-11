Estado inclui Pracuúba em situação de emergência

Municípios estão sendo afetados por secas e queimadas na região dos lagos do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Com a permanência da estiagem por novembro, o governo do Amapá decretou emergência no município de Pracuúba na noite de quarta-feira (8). A 260 km de Macapá, o município enfrenta uma grande seca nos lagos e incêndios florestais, que afetam diretamente a economia e saúde local.

A medida permite que o município receba ajuda humanitária do da Defesa Civil estadual, com envio de cestas básicas, água mineral e caminhões-pipa. Com cerca de 5 mil habitantes, o município enfrenta, também, a seca em poços de abastecimento de água.

Além disso, os moradores são afetados com problemas respiratórios causados pela fumaça, já os agricultores locais tem enfrentado problemas com o fogo, com a perda da produção e falta de alimentos para o gado, segundo a Secretaria de Obras , Meio Ambiente e Turismo de Pracuúba.

“Desde setembro o município vem sofrendo com eventos climáticos de estiagem e queimadas,sem chuvas e com tempo seco. Como não temos Corpo de Bombeiros e nem com Defesa Civil instituídos isso agrava ainda mais a situação”, afirmou o secretário municipal Paulo Igor.

Para o secretário, o município depende do apoio externo para enfrentar a crise, considerada anormal, já que não havia planejamento financeiro e logístico para o enfrentamento e apoio à população afetada.

Nas últimas 48h, Pracuúba apresentou 36 focos de calor segundo o boletim de queimadas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa). Bem como está na região vermelha, considerada de risco alto para incêndios no Amapá, com registro de 93 focos de outubro a novembro.

Pracuúba é o terceiro município a integrar a lista de cidades em emergência no estado. Em outubro, o governo estadual decretou a calamidade em Tartarugalzinho e Amapá.

Os efeitos da estiagem devem perdurar até o início de dezembro. Calor intenso, queimadas e fumaças duradouras são previstas em vários municípios do estado, enquanto as chuvas não chegam com intensidade, segundo o Iepa.

Ações emergenciais

A situação de emergência em Tartarugalzinho e Amapá foi decretada em 21 de outubro pelo governo estadual. Agora, Pracuúba também integra a lista dos municípios em risco. Em 2023 já foram registradas mais de 10 mil queimadas.

Em Tartarugalzinho, a seca acima do normal secou rios e teve reconhecimento do governo federal em 19 de outubro, para receber suporte durante o período de crise.