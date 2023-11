Estiagem: Santana decreta situação de emergência

Escassez de água potável está entre os motivos apontados para o decreto.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A escassez de água potável, baixo nível dos rios e consequente dificuldade para pescadores e ribeirinhos encontrarem peixes estão entre os motivos para a situação de emergência no município de Santana, declarada pelo prefeito Bala Rocha (PP) na noite de ontem (14). O município portuário fica a 17 km de Macapá.

Durante todo o dia, o prefeito esteve reunido com pescadores e técnicos da administração municipal, que avaliaram a necessidade de ajuda. Um comitê para discutir a situação foi criado.

Também aumentou a preocupação com saúde da população porque na última semana ficou mais intensa a cortina de fumaça pela cidade, principalmente nas primeiras horas do dia.

O setor de pesca artesanal é uma das categorias mais afetadas. A Colônia de Pescadores Z-6 alertou a prefeitura sobre a seca dos rios e a consequente escassez do peixe. Em vídeo, publicado nas redes sociais, Bala afirma que há o risco de impactos econômicos.

“Na zona rural, nossos agricultores estão com dificuldades de produzir alimentos. Além disso, com dificuldades econômicas, porque não estão conseguindo produzir alimentos para comercializar. Nossos irmãos ribeirinhos estão com dificuldade para conseguir o peixe para se alimentar. Isso traz um prejuízo econômico”, afirmou.

O decreto ressalta os incêndios florestais e o calor excessivo que assola a região. O documento relata que a administração municipal já encontra dificuldades em manter o fornecimento de água potável por meio de carros pipas.