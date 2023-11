Estuprador, assaltante e foragido no Paraguai estão entre prisões da Força Integrada

De acordo com a PF, 31 pessoas foram presas pela Ficco nos últimos dois meses

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Pelo menos 31 criminosos foram presos, nos últimos dois meses, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no Amapá, anunciou nesta segunda-feira (6) a Polícia Federal, que faz parte do grupo. Todos os presos eram foragidos da justiça.

A Ficco é composta pelas polícias Federal, Rodoviária, Civil, Militar e Penal, além de equipes de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Todos os alvos estavam com as prisões decretadas por homicídio, latrocínio, tráfico de pessoas, organização criminosa e estupro de vulneráveis, além de outros crimes graves.

“Dentre os presos, destaca-se um indivíduo suspeito de estar relacionado a diversos assaltos a embarcações na região de Santana. Ele estava foragido há mais de cinco meses, com três mandados de prisão em aberto, sendo encontrado e preso pelos policiais no dia sete de setembro, na Ilha de Santana”, informou a corporação.

As prisões em Macapá ocorreram nos bairros do Buritizal, Novo Horizonte, Marabaixo III, Cabralzinho, Infraero II, Santa Rita e Fazendinha, mas também houve prisões Mazagão, Oiapoque, Porto Grande e até uma em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira com o Paraguai.

O criminoso tinha sido localizado e expulso daquele país, e foi preso pela PF assim que pisou no Brasil, no dia 22 de setembro.

“Outro caso de destaque foi o de um homem que possuía mandado de prisão preventiva em razão de ser investigado por ter abusado sexualmente da filha da própria esposa, com quem ele vivia já há alguns anos. Essa prisão aconteceu no dia 30/10”.