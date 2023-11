Exércitos Brasileiro e Americano iniciam operação conjunta no Amapá

Cerimônia de abertura da 2ª fase ocorreu nesta segunda-feira (6), na 22ª Brigada de Infantaria de Selva, na zona oeste de Macapá.

Por IAGO FONSECA

A Operação Core 23, do Exército Brasileiro em conjunto com o Exército dos EUA, já iniciou no Amapá. Cerca de 1,5 mil militares brasileiros e norte-americanos, participam de exercícios até 16 de novembro em Macapá, Ferreira Gomes e Oiapoque.

A segunda fase ocorre nesta segunda-feira (6) com a formação de abertura e um painel sobre a mulher nas Forças Armadas, na 22ª Brigada de Infantaria de Selva, na zona oeste de Macapá.

Já a terceira fase inicia amanhã (7), no município de Ferreira Gomes, com exercícios combinados de assalto aeromóvel com helicópteros brasileiros. Em Oiapoque, 1,2 mil brasileiros e aproximadamente 300 americanos entrarão e executarão ações dentro da selva.

Durante a cerimônia de abertura, o Comando Militar do Norte lembrou que esta é a segunda operação da Core sediada no Brasil e que, pela primeira vez, ocorre na Amazônia. Em 2022, o treinamento combinado foi nos EUA.

“Em um ano se fazem exercícios lá e outro aqui. Nós atualizamos nossa doutrina militar conjunta com a presença dos norte-americanos. Eles participam em vários conflitos mundiais e com essa troca nós atualizamos nossas doutrinas sem estar em combate”, explicou o coronel Márcio Weber, da Comunicação Estratégica do Comando Militar do Norte.

No painel de gênero, autoridades militares e especialistas de ambos os países debatem sobre a participação histórica da mulher nas Forças Armadas dos dois países. No Brasil, aproximadamente 13,2 mil mulheres atuam no Exército.

Os exercícios serão realizados até 16 de novembro, com encerramento no Distrito de Clevelândia do Norte, em Oiapoque. As tropas compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa.

Core

O exercício Core é um programa de cooperação, acordado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula atividades militares anuais até 2028. A primeira edição aconteceu em 2021 no estado de São Paulo, no Brasil. A segunda vez foi em um forte na cidade de Luisiana nos Estados Unidos, em 2022.

A primeira fase desta terceira edição ocorreu em Belém, no Pará, com instruções aos militares estrangeiros sobre a sobrevivência na selva brasileira.