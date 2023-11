Força Total: PM ativa operação na Região Metropolitana

Serão 5 guarnições de batalhões especializados a mais no policiamento.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A PM do Amapá ativou, nesta terça-feira (7), uma operação para atuar em pontos críticos de alta incidência de crimes na região Metropolitana de Macapá e Santana.

As ações da Operação Força Total vão acontecer em pontos estratégicos da capital, com a participação de policiais de batalhões especializados, como o Bope, a Força Tática, o BPRE e o BPTran. Os militares atuarão no patrulhamento ostensivo, abordagens e blitze, objetivando prevenir ações delituosas e ampliar a sensação de segurança da população.

De acordo com o Comandante geral da PM, coronel Adilton Barbosa, a Força Total foi lançada em todo o território nacional com objetivo de fortalecer a cooperação entre as Polícias Militares do Brasil.

“Agora estão sendo ativadas 5 viaturas a mais, 5 guarnições a mais, policiais da Força Tática, do Bope, BPTran e BPRE. Houve um planejamento prévio da Diretoria de Operação, justamente com a Diretoria de Inteligência, que foi identificado todos os pontos críticos de toda a Região Metropolitana, onde os índices criminais apresentam um relativo aumento, é onde esse reforço vai atuar”, explicou o comandante.

Outro objetivo é a redução dos índices de criminalidade no fim de ano – período em que os delitos contra o patrimônio, como assaltos e furtos, tendem a aumentar em função da movimentação financeira impulsionada pelos pagamentos de 13º salários e as compras de Natal e confraternizações.

“É a PM com força total, já garantida a segurança em todo o mês de novembro e garantido também a segurança de toda a nossa quadra natalina”, assegurou o coronel Adilton.